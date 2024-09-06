Чи будуть відключати світло 7 вересня: відповідь "Укренерго"

В Україні у суботу, 7 вересня, не будуть діяти відключення світла. Електроенергія буде протягом цілого дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Як заявили у компанії, завтра, 7 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується.

У випадку, якщо в обсягах застосування обмежень будуть зміни - про них повідомлятиметься додатково. Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.

Водночас у пікові години використання свтіла, з 18:00 до 21:00 українців закликають економно використовувати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів.

Яка ситуація зі світло зараз

Після масштабного обстрілу 26 серпня в Україні постраждали енергетичні об'єкти у 15 регіонах України. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше "Укренерго" повідомляло, сьогодні, 6 вересня, в Україні протягом всієї доби повинні були діяти графіки відключень світла. Однак у низці областей України продовжили період без графіків відключень світла.

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