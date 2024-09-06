Россия готовится к новым ударам по энергосистеме Украины, - Шмыгаль

Удары России по украинской энергосистеме

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения российские военные совершают военные преступления против гражданского населения Украины. Одним из таких преступлений является удар по энергетическим объектам по всей стране. После таких атак украинцы часами живут без электроэнергии.

Напомним, что ситуация значительно ухудшилась этой весной, когда россияне совершили масштабный обстрел энергообъектов Украины, однако со временем электричество в значительной степени восстановило мощности и на несколько недель полностью вернули украинцам.

Однако в конце лета оккупанты снова обстреляли энергообъекты, как следствие пока по всей территории Украины действуют графики отключения света. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Напомним, что "Укрэнерго" уже сообщило, будут ли отключать свет 7 сентября.

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