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Россия готовится к новым ударам по энергосистеме Украины, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Верховной Рады.

Шмыгаль наголосив, що російські військові не дадуть українцям такої "розкоші", як просто жити спокійно.

"Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі,", - наголосив прем'єр.

Водночас Шмыгаль пояснив, що Україна вже втратила половину довоєнного об'єму споживання електроенергії, а саме 9 гігаватів.

Удары России по украинской энергосистеме

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения российские военные совершают военные преступления против гражданского населения Украины. Одним из таких преступлений является удар по энергетическим объектам по всей стране. После таких атак украинцы часами живут без электроэнергии.

Напомним, что ситуация значительно ухудшилась этой весной, когда россияне совершили масштабный обстрел энергообъектов Украины, однако со временем электричество в значительной степени восстановило мощности и на несколько недель полностью вернули украинцам.

Однако в конце лета оккупанты снова обстреляли энергообъекты, как следствие пока по всей территории Украины действуют графики отключения света. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Напомним, что "Укрэнерго" уже сообщило, будут ли отключать свет 7 сентября.

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Денис ШмыгальОтключения света