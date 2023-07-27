Росія готується до блокади Чорного моря. Гуменюк назвала декілька ознак

"Перша демонстрація - це були навчання, які вони провели за сценарієм ймовірної атаки на цивільне судно, як це буде розвиватися. Тобто вони приміряються до провокацій, які спланували", - сказала Гуменюк.

За її словами, те, що росіяни готують корабельне угруповання, теж говорить про підготовку до блокади.

"За останній тиждень у Чорному морі ми не спостерігали менше ніж 14 ворожих кораблів, це досить широко представлений формат", - зазначила речниця.

Блокада Чорного моря

Російський Чорноморський флот посилює військову присутність в акваторії Чорного моря, ймовірно, маючи намір створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів, а також посилення контролю, зазначають експерти.

Як повідомили в Military Media Center та Міноборони Великої Британії, російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб "посилити блокаду України".

Military Media Center повідомив, що ЧФ РФ посилює бойові дії, підготовку своїх надводних сил та морської авіації.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, попри посилення заходів проти цивільних судів.

"Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються попасти в Україну", - йдеться у звіті.

Так, малоймовірно, що РФ намагатиметься запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами в Чорноморському регіоні, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію та Туреччину.

На думку експертів, нинішні російські дії в Чорному морі, швидше за все, свідчать про те, що Кремль створює умови для обшуку цивільних та комерційних судів, водночас виступаючи за блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.