Чорноморський флот РФ не зможе здійсити блокаду України, - ISW

Посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності в Чорному морі не дасть Москві можливості блокувати Україну, зокрема, через побоювання військової конфронтації з країнами НАТО в цьому регіоні.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Російський Чорноморський флот посилює військову присутність в акваторії Чорного моря, ймовірно, маючи намір створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів, а також посилення контролю, зазначають експерти.

Як повідомили в українському військовому медіа-центрі (Military Media Center) та Міноборони Великої Британії, російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб "посилити блокаду України".

Military Media Center повідомив, що ЧФ РФ посилює бойові дії, підготовку своїх надводних сил та морської авіації.

При цьому в ISW зазначають, що російський Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, незважаючи на посилення заходів проти цивільних судів.

"Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються попасти в Україну", - йдеться у звіті.

Так, малоймовірно, що РФ намагатиметься запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами в Чорноморському регіоні, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію та Туреччину.

На думку експертів Інституту вивчення війни, нинішні російські дії в Чорному морі, швидше за все, свідчать про те, що Кремль створює умови для обшуку цивільних та комерційних судів, водночас виступаючи за блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.

У заяві Міноборони Британії йшлося про те, що російський корвет "Сергій Котов" патрулює судноплавний шлях між протокою Босфор та Одеською областю, і він може бути частиною оперативної групи з перехоплення комерційних судів, які, за оцінкою РФ, прямують до України.

Раніше, 20 липня, у Міноборони РФ заявили, що їхні сили розглядатимуть усі судна, які прямують до України, як "потенційні перевізники військових вантажів"

Днями російське опозиційне видання "Астра" повідомило, що ФСБ РФ оголосила про обшук іноземного вантажного судна, що прямувало з Туреччини до Ростова-на-Дону, і відмінила його прохід через Керченську протоку.

ФСБшники заявили, що судно нібито могло доставляти вибухівку в Україну, оскільки у складі екіпажу корабля було 12 українців. Також російські спецслужби розповіли, що обшукуватимуть інші судна, які перетинають Керченську протоку.

Основні висновки:

ЗСУ 26 липня розпочали велику механізовану контрнаступну операцію у західній частині Запорізької області та, схоже, прорвали деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова.

Російські джерела представили широкий спектр тверджень, що розходяться щодо масштабів атаки та пов'язаних з нею втрат ЗСУ, вказуючи на те, що фактичні результати і втрати України залишаються неясними.

Геометрія поля бою навколо Роботине, а також склад сил російських елементів, що обороняються там, надають важливого відтінку припущенням про українську атаку і досягнення.

Західні та українські офіційні особи припустили, що атаки на Роботине знаменують собою поворот у контрнаступальних зусиллях ЗСУ. Сьогоднішні дії навколо населеного пункту, швидше за все, є початком якогось "основного удару", який можуть завдати українські сили, якщо офіційні представники США мають рацію, а не результатом такого удару.

РФ у ніч проти 26 липня завдала великомасштабного ракетного удару в основному по тилових областях України.

Міноборони США оголосило 26 липня, що санкціонувало ще передачу Україні додаткової допомоги у сфері безпеки у розмірі 400 мільйонів доларів.

РФ продовжує знаходити способи нагадати Вірменії та Азербайджану про необхідність військової та дипломатичної присутності Москви на Південному Кавказі. Кремль, можливо, збирався провести тристоронню зустріч Росія-Вірменія-Азербайджан, щоб зменшити можливі спроби Ірану витіснити російський вплив з Вірменією шляхом надання Єревану безпілотників Shahed.

Відомий блогер, пов'язаний із Кремлем, висловив недовіру тому, що США досі не надали Україні винищувачі F-16.

Війська РФ 26 липня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, у Бахмуті, на рубежі Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області, на заході Запорізької області, і на окремих ділянках просунулися вперед.

ЗСУ 26 липня продовжили контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту, а на окремих ділянках просунулися вперед.

Українські військові джерела повідомили, що російські війська почали використовувати безпілотники "Шахед" російського провадження проти України.

Російська окупаційна "влада" продовжує реалізацію інфраструктурних проектів на окупованих територіях України, щоб сприяти економічній "інтеграції" захоплених українських земель у російську систему.

Атаки РФ по портах України та спроби посилити вплив у Чорному морі

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, наносяться ракетні удари по Одесі та області.

За даними британської розвідки, у період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в південних портах.

Проте від початку війни удари РФ характеризувалися "поганою розвідкою та неефективним процесом націлювання", зазначають у Міноборони Британії.

Додамо також, що після виходу країни-агресора із "зернової угоди", збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.