Россия готовится к блокаде Черного моря. Гуменюк назвала несколько признаков

"Первая демонстрация - это были учения, которые они провели по сценарию вероятной атаки на гражданское судно, как это будет развиваться. То есть они примеряются к спланированным провокациям", - сказала Гуменюк.

По ее словам, то, что россияне готовят корабельную группировку, также говорит о подготовке к блокаде.

"За последнюю неделю в Черном море мы не наблюдали менее 14 вражеских кораблей, это достаточно широко представленный формат", - отметила спикер.

Блокада Черного моря

Российский Черноморский флот усиливает военное присутствие в акватории Черного моря, вероятно, намереваясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также усиление контроля, отмечают эксперты.

Как сообщили в Military Media Center и Минобороны Великобритании, российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы "усилить блокаду Украины".

Military Media Center сообщил, что ЧФ РФ ужесточает боевые действия, подготовку своих надводных сил и морской авиации.

При этом аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.

"Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся попасть в Украину", - говорится в отчете.

Да, маловероятно, что РФ постарается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами в Черноморском регионе, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.

По мнению экспертов, нынешние российские действия в Черном море, скорее всего, свидетельствуют о том, что Кремль создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов влияния.