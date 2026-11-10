Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості України, - джерело в ГУР

Раніше РБК-Україна писало, що удар по школі в Комишувасі, де загинули щонайменше 53 людини, здійснили чотири російські Су-34. Встановлено імена шістьох пілотів та командира, який спланував атаку, заявили у ГУР.

Крім того, в Україні розгорнули інформаційну кампанію, головна ціль якої - дискредитація воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО.