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Россия готовит удары по объектам пищевой промышленности Украины, - источник в ГУР

15:25 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ульяна Безпалько aimg Елена Бджола
Фото: Главное управление разведки (Getty Images)

Россия продолжает воздушный террор против Украины. В настоящее время страна-агрессор планирует удары по объектам пищевой промышленности.

Об этом РБК-Україна сообщил источник в Главном управлении разведки.

РФ готовит новые удары

Россия готовит удары по объектам пищевой индустрии. Речь идет как об украинских, так и об иностранных предприятиях на территории Украины, отметил источник в ГУР.

По словам собеседника, россияне планируют атаковать объекты хранения и переработки сельскохозяйственных культур, в том числе элеваторную и складскую инфраструктуру, объекты производства подсолнечного и других растительных масел, а также - молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищепрома.

Цель России - дестабилизировать ситуацию в Украине путем удара по продовольственной безопасности и через дальнейшую информационную кампанию по деморализации общества нанести существенный ущерб экономике нашего государства, уменьшить валютные поступления в украинский бюджет, говорит источник.

План Москвы - нанести ущерб пищевой промышленности Украины – также направлен на увеличение доли российского экспорта агропродукции, в частности, в страны Африки, Ближнего Востока и Азии.

Ранее РБК-Украина писала, что удар по школе в Камышевахе, где погибли по меньшей мере 53 человека, нанесли четыре российских Су-34. Установлены имена шести пилотов и командира, спланировавшего атаку, заявили в ГУР.

Кроме того, в Украине развернули информационную кампанию, главная цель которой - дискредитация военной разведки и боевых подразделений ГУР МО.

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