Россия готовит удары по объектам пищевой промышленности Украины, - источник в ГУР

Ранее РБК-Украина писала, что удар по школе в Камышевахе, где погибли по меньшей мере 53 человека, нанесли четыре российских Су-34. Установлены имена шести пилотов и командира, спланировавшего атаку, заявили в ГУР.

Кроме того, в Украине развернули информационную кампанию, главная цель которой - дискредитация военной разведки и боевых подразделений ГУР МО.