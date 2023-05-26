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Росія готує провокацію з ударом по ЗАЕС: у ГУР розповіли деталі

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Росіяни планують провокацію на Запорізькій АЕС. Окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і надалі звинуватити у цьому Україну.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"За останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму. Найближчим часом вони готують провокацію, а саме - імітація удару по об'єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження", - сказав Юсов.

Він уточнив, що одразу після цього окупанти хочуть задіяти так званих експертів "Росатому" для нібито "фіксації" ударів. Паралельно також буде запрошено представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.

"Мета цієї провокації - звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян - це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії", - пояснив представник воєнної розвідки України.

За його словами, такі провокації з використанням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї російські окупанти найближчим часом можуть організувати по всій лінії фронту на Сході та Півдні країни.

Окупація Запорізької АЕС

Зазначимо, що росіяни контролюють Запорізьку АЕС уже понад рік. Вороги також неодноразово обстрілюють станцію, звинувачуючи в ударах Україну. Такі атаки вже декілька разів призводили до того, що Запорізька АЕС залишається відрізаною від зовнішнього живлення. Це створює загрозу радіаційної катастрофи.

Крім цього, окупанти намагаються використовувати ЗАЕС у якості щита перед можливим контрнаступом України.

Противник намагався використати найбільшу АЕС у Європі для електропостачання тимчасово окупованих територій. Але зробити це він не зміг.

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