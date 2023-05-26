RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия готовит провокацию с ударом по ЗАЭС: в ГУР рассказали детали

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Россияне планируют провокацию на Запорожской АЭС. Оккупанты собираются сделать имитацию удара по объектам станции и в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"По последней информации, оккупанты продолжают элементы ядерного шантажа и ядерного терроризма. В ближайшее время они готовят провокацию, а именно - имитация удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов. Для этого на территории ЗАЭС оккупантами уже размещены соответствующие средства поражения", - сказал Юсов.

Он уточнил, что сразу после этого оккупанты хотят задействовать так называемых экспертов "Росатома" для якобы "фиксации" ударов. Параллельно также будут приглашены представители международных структур и организаций, в частности МАГАТЭ.

"Цель этой провокации - обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян - это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины. Ведь после этого оккупанты могут потребовать мораторий на военные действия", - объяснил представитель военной разведки Украины.

По его словам, подобные провокации с использованием элементов ядерных материалов, а также химического оружия российские оккупанты в ближайшее время могут организовать по всей линии фронта на Востоке и Юге страны.

Оккупация Запорожской АЭС

Отметим, что россияне контролируют Запорожскую АЭС уже более года. Враги также неоднократно обстреливают станцию, обвиняя в ударах Украину. Такие атаки уже несколько раз приводили к тому, что Запорожская АЭС остается отрезанной от внешнего питания. Это создает угрозу радиационной катастрофы.

Помимо этого, оккупанты пытаются использовать ЗАЭС в качестве щита перед возможным контрнаступлением Украины.

Противник пытался использовать крупнейшую АЭС в Европе для электроснабжения временно оккупированных территорий. Но сделать этого он не смог.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЗапорожская областьГлавное управление разведкиВойна России против Украиныракетный удар