Росія готує провокацію проти штабу з обміну полоненими, - ГУР

Російські окупанти готують провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Українців попередили про можливе поширення фейків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Розвідка повідомила, що їй стало відомо про підготовку провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в межах якої будуть розповсюджені сфальшовані документи.
За даними ГУР, підроблені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів.
"Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок - дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру", - йдеться у повідомленні.
ГУР закликає українців бути уважними, не поширювати у соцмережах дезінформацію та не довіряти неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу.
"Про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з поневоленими українцями, просимо негайно повідомляти правоохоронні структури. Наголошуємо, що абсолютно вся допомога спеціалістів Координаційного штабу є безкоштовною", - підкреслює розвідка.
Варто зазначити, що проти українців спрямована не лише військова агресія РФ, але й так звана гібридна війна. Російські спецслужби активно створюють та поширюють фейки не тільки в Україні, але й серед країн-партнерів.
Росіяни використовують технології діпфейк для створення відео, якими намагаються дискредитувати українське політичне та військове керівництво України. Також у мережі часто поширюють фейки про мобілізацію, бойові дії, військових тощо.
Так, днями у мережі поширили інформацію про нібито "посилення" мобілізації в Одесі. Поліція спростувала це.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.