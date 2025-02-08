Россия готовит провокацию против штаба по обмену пленными, - ГУР

Российские оккупанты готовят провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Украинцев предупредили о возможном распространении фейков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Разведка сообщила, что ей стало известно о подготовке провокации против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в рамках которой будут распространены сфальсифицированные документы.
По данным ГУР, поддельные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений.
"Грубо сфальсифицированные, такие бумажки не выдерживают никакой критики. Цель таких подделок - дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие", - говорится в сообщении.
ГУР призывает украинцев быть внимательными, не распространять в соцсетях дезинформацию и не доверять непроверенным лицам и организациям, которые могут предлагать помощь.
"О любой попытке требовать деньги за "услуги", связанные с порабощенными украинцами, просим немедленно сообщать правоохранительные структуры. Подчеркиваем, что абсолютно вся помощь специалистов Координационного штаба является бесплатной", - подчеркивает разведка.
Стоит отметить, что против украинцев направлена не только военная агрессия РФ, но и так называемая гибридная война. Российские спецслужбы активно создают и распространяют фейки не только в Украине, но и среди стран-партнер.
Россияне используют технологии дипфейк для создания видео, которыми пытаются дискредитировать украинское политическое и военное руководство Украины. Также в сети часто распространяют фейки о мобилизации, боевых действиях, военных и тому подобное.
Так, на днях в сети распространили информацию о якобы "усилении" мобилизации в Одессе. Полиция опровергла это.
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