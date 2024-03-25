ua en ru
Пн, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия готовит работников оккупационных администраций по спецпрограмме, - ЦНС

Украина, Понедельник 25 марта 2024 16:19
UA EN RU
Россия готовит работников оккупационных администраций по спецпрограмме, - ЦНС Фото: Россия готовит работников оккупационных администраций (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россия запустила программу подготовки "рабочих" для оккупационных администраций. На первый "курс обучения" захватчики направят 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что данные действия спровоцированы тем фактом, что страна-агрессор так и не смогла найти достаточное количество "советников".

Как сообщают в ЦНС, учить "госслужащих" работать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут в российской академии народного хозяйства и госслужбы.

"Будущих гауляйтеров будут обучать работе с рисками, связанными с политической дестабилизацией на оккупированных территориях", - отмечают в ЦНС.

Кроме того, они научатся обеспечивать работу "органов власти" в прифронтовой зоне и "противодействовать информационным атакам со стороны западных спецслужб".

Россияне ищут сторонников на оккупированных территориях

Следует отметить, что РФ ведет жесткую политику фильтрации при назначении на "госдолжности" в оккупационных администрациях в захваченных регионах. Россияне стремятся создать лояльную фиктивную власть, которая будет оправдывать агрессию России против Украины и вести прокремлевскую информационную политику.

Данные мероприятия являются одной из тактик агрессора по принудительной реинтеграции украинского населения в состав РФ.

Так, россияне набирают "ветеранов СВО" на госслужбу на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что россияне на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации". Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупанты придумали проект по переселению на захваченные территории российских специалистов и военных с семьями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Киеве уже 10 пострадавших после удара. Разбор завалов продолжается
В Киеве уже 10 пострадавших после удара. Разбор завалов продолжается
DAILY
Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение