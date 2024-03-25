Россия готовит работников оккупационных администраций по спецпрограмме, - ЦНС
Россия запустила программу подготовки "рабочих" для оккупационных администраций. На первый "курс обучения" захватчики направят 50 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что данные действия спровоцированы тем фактом, что страна-агрессор так и не смогла найти достаточное количество "советников".
Как сообщают в ЦНС, учить "госслужащих" работать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут в российской академии народного хозяйства и госслужбы.
"Будущих гауляйтеров будут обучать работе с рисками, связанными с политической дестабилизацией на оккупированных территориях", - отмечают в ЦНС.
Кроме того, они научатся обеспечивать работу "органов власти" в прифронтовой зоне и "противодействовать информационным атакам со стороны западных спецслужб".
Россияне ищут сторонников на оккупированных территориях
Следует отметить, что РФ ведет жесткую политику фильтрации при назначении на "госдолжности" в оккупационных администрациях в захваченных регионах. Россияне стремятся создать лояльную фиктивную власть, которая будет оправдывать агрессию России против Украины и вести прокремлевскую информационную политику.
Данные мероприятия являются одной из тактик агрессора по принудительной реинтеграции украинского населения в состав РФ.
Так, россияне набирают "ветеранов СВО" на госслужбу на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, что россияне на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации". Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупанты придумали проект по переселению на захваченные территории российских специалистов и военных с семьями.
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