Росія готує нову ескалацію? Туск зробив важливу заяву

Польща готується до можливого посилення російських дій на тлі атак поблизу українсько-польського кордону. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що те, що відбувається, свідчить про перехід ескалації в нову фазу і закликав враховувати можливі подальші сценарії.

Що заявив Туск

Виступаючи після спеціальної наради у Центрі урядової безпеки, глава польського уряду зазначив, що російська активність дедалі ближче підходить до польського кордону.

"Ескалація з боку Російської Федерації стала фактом, і її приклади дедалі ближче до нашого кордону", – заявив Туск.

За його словами, польські та союзні служби заздалегідь попереджали про ймовірне посилення дій Росії. Зокрема, влада очікувала спроб порушити роботу українських пунктів пропуску.

"Ми мали інформацію від наших власних та союзних служб про можливу ескалацію. Спроби паралізувати перетин кордону – це не перший подібний інцидент; ми бачили це в Молдові. Ми знали, що російський план включатиме спроби дезорганізувати, паралізувати і, можливо, навіть знищити українські пункти пропуску – тому це стосується й Ту і стосується і пропуску.

Чого чекають у Польщі

Прем'єр окремо зупинився на прогнозах на найближчий період. Він зазначив, що польська влада діятиме в посиленому режимі, оскільки очікує подальшої активності з боку Росії.

Туск заявив, що Польща має намір значно посилити дії у сфері безпеки, оскільки очікує на подальшу активність Росії.

"Наступні тижні та місяці будуть періодом посилених дій з російської сторони", – сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що Варшава не може унеможливлювати поширення ескалації на польську територію.

При цьому Туск висловив сподівання, що такий сценарій не реалізується, проте зазначив, що останні події підтверджують інформацію, яку польська влада отримує вже кілька місяців.

За його словами, необхідно враховувати і найнесприятливіші варіанти розвитку ситуації.

Туск підкреслив, що Польща має бути готова до можливого розвитку ситуації та подальших дій Росії.