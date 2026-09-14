Россия готовит новую эскалацию? Туск сделал важное заявление

Польша готовится к возможному усилению российских действий на фоне атак вблизи украинско-польской границы. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что происходящее свидетельствует о переходе эскалации в новую фазу и призвал учитывать возможные дальнейшие сценарии.

Что заявил Туск

Выступая после специального совещания в Центре правительственной безопасности, глава польского правительства отметил, что российская активность все ближе подходит к польской границе.

"Эскалация со стороны Российской Федерации стала фактом, и ее примеры все ближе и ближе к нашей границе", – заявил Туск.

По его словам, польские и союзные службы заранее предупреждали о вероятном усилении действий России. В частности, власти ожидали попыток нарушить работу украинских пунктов пропуска.

"Мы имели информацию от наших собственных и союзных служб о возможной эскалации. Попытки парализовать пересечения границы – это не первый подобный инцидент; мы видели это в Молдове. Мы знали, что российский план будет включать попытки дезорганизовать, парализовать и, возможно, даже уничтожить украинские пункты пропуска – поэтому это касается и нашей страны", – сказал Туск.

Чего ожидают в Польше

Премьер отдельно остановился на прогнозах на ближайший период. Он отметил, что польские власти будут действовать в усиленном режиме, поскольку ожидают дальнейшей активности со стороны России.

Туск заявил, что Польша намерена значительно усилить действия в сфере безопасности, поскольку ожидает дальнейшей активности России.

"Следующие недели и месяцы будут периодом усиленных действий с российской стороны", – сказал премьер-министр.

Он добавил, что Варшава не может исключать распространения эскалации на польскую территорию.

При этом Туск выразил надежду, что такой сценарий не реализуется, однако отметил, что последние события подтверждают информацию, которую польские власти получают уже несколько месяцев.

По его словам, необходимо учитывать и наиболее неблагоприятные варианты развития ситуации.

Туск подчеркнул, что Польша должна быть готова к возможному развитию ситуации и дальнейшим действиям России.