Росія готує новий обстріл України: Коваленко попередив про плани Кремля

За його словами, Росія явно готується до нового обстрілу України. На думку Коваленка, Кремль продовжує робити ставку на удари по критичній інфраструктурі.

"Путін все ще вірить в те, що зможе зламати українців через перебите світло і тепло", - зазначив керівник ЦПД.

Він нагадав, що нинішня тактика російського керівництва перегукується з попередніми планами Кремля щодо України. Зокрема, Коваленко порівняв її з вірою Путіна у те, що російські війська зможуть захопити Київ за три дні.

Водночас, за його словами, Росія дедалі частіше стикається з наслідками війни вже на власній території.

"(Путін - ред.) вірив у "Києв за три дні". Але лише все більше і більше також приносить війну на територію Росії", - підсумував Коваленко.