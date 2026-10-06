Россия готовит новый обстрел Украины: Коваленко предупредил о планах Кремля

По его словам, Россия явно готовится к новому обстрелу Украины. По мнению Коваленко, Кремль продолжает делать ставку на удары по критической инфраструктуре.

"Путин все еще верит в то, что сможет сломать украинцев из-за перебитого света и тепла", - отметил руководитель ЦПИ.

Он напомнил, что нынешняя тактика российского руководства перекликается с предварительными планами Кремля по Украине. В частности, Коваленко сравнил ее с верой Путина в то, что российские войска смогут захватить Киев за три дня.

В то же время Россия все чаще сталкивается с последствиями войны уже на собственной территории.

"(Путин – ред.) верил в "Киев за три дня". Но только все больше и больше также приносит войну на территорию России", - подытожил Коваленко.