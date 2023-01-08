Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару

Він зазначив, що так зване "різдвяне перемир'я" - це лише пропаганда. Водночас розвідка фіксує підготовку до нових ударів.

"Так, звичайно, очікуємо (нових ударів - ред.). Ми добре знаємо, які у них перемир'я, так було у 2014 році. Вони нічого не значать. Це просто пропаганда. Путін лише намагається перевірити реакцію українців і міжнародної спільноти. І вони готують нові бомбардування, у нас є інформація про це", - зазначив він.

При цьому Скібіцький підтвердив, що росіяни відчувають дефіцит високоточних і балістичних ракет. Це підтверджується тим, що ворог зменшує кількість випущених ракет під час останніх атак.