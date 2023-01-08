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Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький (facebook_com_GeneralStaff_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія, попри дефіцит ракет, готується до нових масованих обстрілів України. Ворог може завдати удару у холодну погоду, аби залишити українців без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Corriere della Sera.

Він зазначив, що так зване "різдвяне перемир'я" - це лише пропаганда. Водночас розвідка фіксує підготовку до нових ударів.

"Так, звичайно, очікуємо (нових ударів - ред.). Ми добре знаємо, які у них перемир'я, так було у 2014 році. Вони нічого не значать. Це просто пропаганда. Путін лише намагається перевірити реакцію українців і міжнародної спільноти. І вони готують нові бомбардування, у нас є інформація про це", - зазначив він.

При цьому Скібіцький підтвердив, що росіяни відчувають дефіцит високоточних і балістичних ракет. Це підтверджується тим, що ворог зменшує кількість випущених ракет під час останніх атак.

Нагадаємо, речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти готуються до нових атак. За її словами, росіяни не обстрілювали Україну на Різдво не через "перемир'я", а через необхідність у паузі.

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