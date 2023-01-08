Не "перемир'я". Чому РФ не вдалася до ударів на Різдво і чи готується до атаки

Російські війська не вдалися до масованих ракетних ударів на Різдво через необхідність у паузі. Не виключено, що ворог розробляє нову тактику для комбінованої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, Росія вивела в Чорне море корабельне угруповування, а саме - дві одиниці, втім серед них немає ракетоносіїв.

"Один з них великий десантний корабель..Це демонстрація присутності та сили. Але поки що немає ракетоносіїв. Оскільки погода не сприяє: похолодало і трошки штормить. Можна говорити про те, що в них ще не закінчена підготовка до масованих ракетних ударів", - каже Гуменюк.

На питання журналіста, скільки часу РФ треба для підготовки до ударів і чому вони утрималися та не завдали їх на Різдво, вона відповіла: "Скоріш за все ворогу необхідна пауза".

"Це ніяке не "перемир'я", а потреба в часі, для того, щоб провести аналіз своїх наявних сил та потужностей і спланувати подальші дії. Тому що вони дійсно потерпають, не мають успіху на суходолі. Для них складна ситуація на півдні та сході, що змушує їх керівництво вишукувати нові способи", - пояснює Гуменюк.

Вона не виключає, що окупантами розроблялась нова тактика. Зокрема, із комбінованими застосуваннями ракет, "Шахедів" і так далі.

"Ми бачимо, що погода цьому не сприяє і цілком імовірно, що ця підготовка була посунута і погодними умовами також. Оскільки, щоб підготувати ракетоносії, спорядити та вивести в море потрібна відповідна погода", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, за даними глави Міноборони Олексія Резнікова, російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. РФ має ще 19% стратегічних високоточних ракет та близько 78% тактичних.

Тим часом аналітики ISW дійшли до висновку, що нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення майбутніх масованих ракетних ударів по Україні.

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