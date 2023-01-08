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Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (facebook_com_GeneralStaff_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия, несмотря на дефицит ракет, готовится к новым массированным обстрелам Украины. Враг может нанести удар в холодную погоду, чтобы оставить украинцев без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Corriere della Sera.

Он отметил, что так называемое "рождественское перемирие" - это только пропаганда. В то же время разведка фиксирует подготовку к новым ударам.

"Да, конечно, ожидаем (новых ударов - ред.). Мы хорошо знаем, какие у них перемирие, так было в 2014 году. Они ничего не значат. Это просто пропаганда. Путин только пытается проверить реакцию украинцев и международного сообщества. И они готовят новые бомбардировки, у нас есть информация об этом", - отметил он.

При этом Скибицкий подтвердил, что россияне испытывают дефицит высокоточных и баллистических ракет. Это подтверждается тем, что враг уменьшает количество выпущенных ракет в последние атаки.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты готовятся к новым атакам. По ее словам, россияне не обстреливали Украину на Рождество не из-за "перемирия", а из-за необходимости в паузе.

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