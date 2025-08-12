Росія готує наступ на трьох напрямках: Зеленський розповів, де скупчуються окупанти

"Вони готуються до наступальної операції, ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки - Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково, Покровський - близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково - вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю", - пояснив президент.

Водночас він зауважив, що із 53 тисяч окупантів, що перебувають зараз на Сумському напрямку, близько 30 тисяч можуть відправитись на ці три напрямки.

"Вважаємо, що це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись. Вважаємо, що вони будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій", - наголосив Зеленський.

Український президент відзначив, що, на його думку, російські військові до вересня вже будуть готові з цими бригадами, а з додатковими можуть бути готовими в листопаді.

"Всі ці три напрямки були рік тому, і вони діють за тими самими планами й мапами. Ця наступальна місія на Запоріжжя і на Покровськ була затримана на рік через Курську операцію. Бачимо все те саме, ті самі кроки і накопичення такої кількості людей, яка їм потрібна", - підкреслив він.

Зеленський пояснив, що рік тому російські військові починали діяти саме так, але через Курську операцію вони почали перекидати туди людей, бо боялись, що українські військові будуть просуватися вглиб Росії, що і відбулося.

"По всіх напрямках впродовж цього місяця вони будуть намагатися демонструвати якесь просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучи тих чи інших поступок. І готуватись до того, про що я сказав. і я якраз хочу, щоб вони знали, що ми це розуміємо, і що наше військо буде готуватись до цього", - підсумував президент.