Росія готує мобілізацію на 600 тисяч людей: що відомо про плани Кремля

Росія готує нову хвилю мобілізації, яка може охопити до 600 тисяч людей у 2026-2027 роках. ГУР повідомляє про підготовку законодавчих змін, посилення контролю за військовим обліком та розширення механізмів примусового набору.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт президента України Володимира Зеленського.

Росія готує нову мобілізацію

Росія розглядає можливість проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках. За даними української розвідки, російське керівництво розраховує залучити по 300 тисяч людей цього року і наступного року.

У Генштабі РФ вже підготували варіант мобілізаційних заходів із загальною кількістю до 600 тисяч осіб. Насамперед йдеться про доукомплектування з'єднань та військових частин, що воюють проти України, а також підрозділів, що знаходяться на етапі формування.

Втрати зростають, набір контрактників сповільнюється

Однією із причин підготовки нової мобілізації українська розвідка називає значні втрати російської армії та зниження темпів набору контрактників.

За січень–липень 2026 року втрати Росії в особовому складі становили близько 240 тисяч осіб. Щонайменше 140 тисяч із них є безповоротними. За цей же період на контрактну службу до російського окупаційного контингенту вдалося залучити менше 232 тисяч осіб.

Проблеми з набором фіксують одразу у кількох російських регіонах. У Курганській області місячні плани з початку року виконуються на 57–69%, а у Волгоградській області кількість потенційних контрактників порівняно з 2025 роком скоротилася на 40%.

У РФ розширюють примусові заходи

У рамках підготовки нової мобілізації Росія змінює законодавство та посилює контроль за військовим обліком. Також створюються механізми додаткового залучення ув'язнених та розробляються нові заходи тиску на потенційних військовослужбовців.

Зокрема, розширюється перелік засуджених, яких можуть спрямовувати на військову службу. Йдеться зокрема про людей із непогашеною чи незнятою судимістю за низкою тяжких статей КК РФ.

Окремо розглядається можливість поширення мобілізації та контрактної служби на окремі категорії жінок, які відбувають покарання у російських в'язницях та таборах.

Для правоохоронних органів також планують встановити квоти на направлення співробітників для служби мобілізації.

Підготовка мобілізованих може тривати від 15 до 60 діб. Не виключається їхнє навчання на полігонах у Білорусі.

Обмеження для росіян

Росія вже використовує електронні мобілізаційні розпорядження. Одночасно готується розширення обмежувальних заходів. Серед них - заборона на виїзд із країни, отримання кредитів, операції з нерухомістю, анулювання посвідчень водіїв та блокування коштів на банківських рахунках.

На підприємствах збільшують кількість працівників, які відповідають за мобілізаційну роботу та військовий облік. Станом на кінець липня 2026 року на сайтах пошуку роботи було розміщено понад 2,5 тисяч вакансій для таких підрозділів.

За даними української розвідки, найімовірніше рішення про нову мобілізацію російський лідер може ухвалити після «виборів» до Держдуми РФ, запланованих на 18–20 вересня.