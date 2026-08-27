Россия готовит мобилизацию на 600 тысяч человек: что известно о планах Кремля

Россия готовит новую волну мобилизации, которая может охватить до 600 тысяч человек в 2026–2027 годах. ГУР сообщает о подготовке законодательных изменений, усилении контроля за воинским учетом и расширении механизмов принудительного набора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского.

Россия готовит новую мобилизацию

Россия рассматривает возможность проведения дополнительной волны мобилизации в 2026–2027 годах. Согласно данным украинской разведки, российское руководство рассчитывает привлечь по 300 тысяч человек в текущем и следующем году.

В Генштабе РФ уже подготовили вариант мобилизационных мероприятий с общим количеством до 600 тысяч человек. В первую очередь речь идет о доукомплектовании соединений и воинских частей, которые воюют против Украины, а также подразделений, находящихся на этапе формирования.

Потери растут, набор контрактников замедляется

Одной из причин подготовки новой мобилизации украинская разведка называет значительные потери российской армии и снижение темпов набора контрактников.

За январь–июль 2026 года потери России в личном составе составили около 240 тысяч человек. Не менее 140 тысяч из них являются безвозвратными. За этот же период на контрактную службу в российский оккупационный контингент удалось привлечь менее 232 тысяч человек.

Проблемы с набором фиксируют сразу в нескольких российских регионах. В Курганской области месячные планы с начала года выполняются на 57–69%, а в Волгоградской области число потенциальных контрактников по сравнению с 2025 годом сократилось на 40%.

В РФ расширяют меры принуждения

В рамках подготовки новой мобилизации Россия меняет законодательство и усиливает контроль за воинским учетом. Также создаются механизмы дополнительного привлечения заключенных и разрабатываются новые меры давления на потенциальных военнослужащих.

В частности, расширяется перечень осужденных, которых могут направлять на военную службу. Речь идет в том числе о людях с непогашенной или неснятой судимостью по ряду тяжких статей УК РФ.

Отдельно рассматривается возможность распространения мобилизации и контрактной службы на отдельные категории женщин, отбывающих наказание в российских тюрьмах и лагерях.

Для правоохранительных органов также планируют установить квоты на направление сотрудников для службы по мобилизации.

Подготовка мобилизованных может занимать от 15 до 60 суток. Не исключается их обучение на полигонах в Беларуси.

Ограничения для россиян

Россия уже использует электронные мобилизационные предписания. Одновременно готовится расширение ограничительных мер. Среди них - запрет на выезд из страны, получение кредитов, операции с недвижимостью, аннулирование водительских удостоверений и блокировка денежных средств на банковских счетах.

На предприятиях увеличивают количество сотрудников, отвечающих за мобилизационную работу и воинский учет. По состоянию на конец июля 2026 года на сайтах поиска работы было размещено более 2,5 тысячи вакансий для таких подразделений.

По данным украинской разведки, наиболее вероятно, решение о новой мобилизации российский лидер может принять после «выборов» в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября.