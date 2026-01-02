Кремль готує масштабну провокацію з жертвами для зриву мирних переговорів, - СЗР

Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами в рамках продовження спеціальної операції зі зриву мирних переговорів за посередництва США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
"Вказана операція має комплексний характер. Після так званої "атаки на резиденцію (російського диктатора Володимира - ред.) Путіна" фіксуємо поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації", - повідомили у СЗР.
Розвідка з високою ймовірністю прогнозує перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами. Очікуваний час - напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем - 7 січня.
Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.
Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних дронів західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.
"Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб" - зазначили у СЗР.
За даними розвідки, режим Путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині Росії, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб РФ.
"Звертаємось до медіа з проханням ставити під сумнів та ретельно перевіряти оприлюднені кремлем матеріали й не поширювати російські фейки", - наголосили у СЗР.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області в ніч проти 29 грудня, маючи на увазі резиденцію у Валдаї.
За словами Лаврова, російські війська нібито знищили 91 український безпілотник.
При цьому російське Міноборони повідомляло про "перехоплені 89 + 23 дронів по всіх областях, з них 41 - над Новгородською областю".
Таким чином, доля близько 50 дронів залишається невідомою.
Міноборони РФ через дві доби після заяв про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна навіть оприлюднило карту руху дронів, яку в Службі зовнішньої розвідки України назвали фейковою.
Президент України Володимир Зеленський спростував звинувачення Росії щодо "атаки" на резиденцію Путіна та попередив, що такі заяви можуть бути підготовкою до нових ударів по Україні.
У МЗС України наголосили, що історія з атакою є фейком, який Москва використовує для підриву мирних ініціатив за участі Києва та Вашингтона.
Детальніше про нібито "атаку" на резиденцію Путіна, реакцію України, позицію українського МЗС та розбіжності у заявах російської влади, - у матеріалі РБК-Україна.