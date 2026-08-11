Росія готує масштабні удари по енергетиці Києва, - ISW

Глава Кремля Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, доки може безкарно бити балістикою по Києву та інших українських містах, і посилюватиме атаки по енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що правитель РФ Володимир Путін не піде на жодні переговори доти, доки Росія має змогу безкарно завдавати ударів балістикою по Києву та інших містах.
Причина - гострий дефіцит ракет до систем Patriot. Саме ці зенітні ракетні комплекси є єдиним засобом, здатним збивати російську балістику.
В ISW наголошують на катастрофічних наслідках нестачі ракет-перехоплювачів напередодні майбутньої зими. Брак боєприпасів залишає українське небо беззахисним перед атаками.
Скориставшись цією вразливістю, Кремль свідомо переорієнтував оборонне виробництво на випуск балістичних ракет.
"Переорієнтація виробничих зусиль Росії на випуск балістичних ракет сприятиме намаганням Кремля використати майбутню зиму, щоб зламати волю України до опору. У Кремлі вважають, що зможуть скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів в України, аби уникнути потреби вступати в змістовні переговори чи йти на поступки щодо своїх максималістських вимог", - йдеться у звіті.
В ISW підкреслюють, що безкарність балістичних атак остаточно переконала диктатора РФ у дієвості його "теорії перемоги".
Вона ґрунтується на припущенні, що Росія може виграти війну на виснаження, якщо російські війська безперервно тиснутимуть на фронті, а ракети завдаватимуть ударів по українських містах та інфраструктурі. Так Кремль сподівається виснажити ресурси України та терпіння Заходу.
"Повідомляється, що Кремль планує розпочати масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі в Києві протягом наступних тижнів з метою зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об'єктів та скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів в Україні", - йдеться у заяві.
Тим часом минулої ночі протиповітряна оборона знешкодила 98 ворожих дронів під час масованої атаки РФ.
Росія скерувала на Україну протикорабельні ракети "Циркон", балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 та дрони різних типів, головний удар припав на Київську область та Запоріжжя.
Нагадаємо, посол Британії в Україні Ніл Кромптон закликав Київ проявити стратегічне терпіння, щоб дочекатися слушного моменту й схилити РФ до відновлення мирних перемовин.
За його словами, українська оборонна промисловість демонструє якісну перевагу над ворогом.