Россия готовит масштабные удары по энергетике Киева, - ISW

Почему Путин не хочет мира

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что правитель РФ Владимир Путин не пойдет ни на какие переговоры до тех пор, пока Россия может безнаказанно наносить удары баллистикой по Киеву и другим городам.

Причина - острый дефицит ракет к системам Patriot. Именно эти зенитные ракетные комплексы являются единственным средством, способным сбивать российскую баллистику.

Дефицит ракет-перехватчиков оставляет небо беззащитным

В ISW отмечают катастрофические последствия нехватки ракет-перехватчиков накануне предстоящей зимы. Нехватка боеприпасов оставляет украинское небо беззащитным перед атаками.

Воспользовавшись этой уязвимостью, Кремль сознательно переориентировал оборонное производство на выпуск баллистических ракет.

"Переориентация производственных усилий России на выпуск баллистических ракет будет способствовать попыткам Кремля использовать предстоящую зиму, чтобы сломать волю Украины к сопротивлению. В Кремле считают, что смогут воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков в Украине, чтобы избежать необходимости вступать в содержательные переговоры или идти на уступки по своим".

"Теория победы" Путина

В ISW подчеркивают, что безнаказанность баллистических атак окончательно убедила диктатора РФ в действенности его "теории победы".

Она основывается на предположении, что Россия может выиграть войну на истощение, если российские войска будут непрерывно давить на фронте, а ракеты будут наносить удары по украинским городам и инфраструктуре. Так Кремль надеется истощить ресурсы Украины и терпение Запада.

"Сообщается, что Кремль планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре в Киеве в течение следующих недель с целью сорвать усилия Украины по укреплению энергетических объектов и воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков в Украине", - говорится в заявлении.

Между тем, минувшей ночью противовоздушная оборона обезвредила 98 вражеских дронов во время массированной атаки РФ.