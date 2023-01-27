Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка
Российские спецслужбы снова готовят очередную спецоперацию. На этот раз она направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
ГУР сообщает, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства.
В частности, дискредитационная кампания будет направлена против ряда украинских чиновников, в частности:
- начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали;
- руководителя СБУ Василия Малюка;
- министра обороны Алексея Резникова;
- руководителя Офиса президента Андрея Ермака;
- исполняющего обязанности председателя Национальной полиции Ивана Выговского.
По данным разведки, среди прочего, кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.
Цель информационно-психологической операции
Посеять неуверенность в оборонных возможностях Украины среди граждан и международных партнеров. По мнению российских спецслужб, это должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции.
Напомним, ранее ГУР сообщало, что Украина совместно с США противодействуют российским ИПСО на всех уровнях.
Ранее мы также писали, что МАГАТЭ развенчало еще один фейк России, проведя проверку на украинских атомных станциях после того, как российские СМИ распространили информацию о расположении на них военной техники. Однако ни на одной из них не было обнаружено военного вооружения.
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