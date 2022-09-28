Россия готовит почву для срыва "зернового соглашения", - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского .

По его словам, Украина проинформировала западных партнеров о "лживых заявлениях Москвы".

"Статистика экспорта абсолютна прозрачная и доступная всему международному обществу. Более 5 млн тонн продукции отправлено на экспорт из трех наших портов. 232 судна вышли. Если взять только страны Африки, то наша продукция уже экспортирована в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судан, Тунис, чтобы РФ снова не поставила эти страны в условиях продовольственного кризиса", - заявил Зеленский.

Зерновой шантаж

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины якобы из-за того, что почти все зерно из Украины отправилось не в самые бедные страны, а в Евросоюз и заявил, что планирует обсудить это с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

У Зеленского заявили, что слова российского диктатора Владимира Путина об ограничении вывоза зерна из Украины являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.