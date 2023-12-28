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Росія готує гібридну компанію проти України: в ГУР пояснили, в чому вона полягає

Фото: Росія готує гібридну компанію проти України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація готує чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію. Використовуватиме тему "президентських виборів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В середині грудня 2023 року в Москві відбулось засідання так званого інституту країн СНД. Інститут, зі свого боку, перебуває під контролем російського диктатора Володимира Путіна й фінансується  з бюджету країни-терориста. Темою зібрання стала війна проти України. 

Під час обговорення експерти дійшли висновку, що наше військове командування нібито перейшло до позиційної оборони з метою: 

  • зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року;
  • зміцнення оборонних ліній;
  • посилення системи ППО;
  • накопичення боєприпасів;
  • формування боєздатного резерву.

Російські експерти переконані у тому, що сценарій унеможливить подальше захоплення України силовими методами. 

"Відтак у середовищі кремлівських аналітиків наголосили на неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності "прозахідного режиму" в Києві", - пише ГУР. 

Зокрема під час зустрічі лунали заклики до чергової інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України щодо теми "президентських виборів". 

"Мета кампанії - підірвати легітимність президента України та керівництва нашої держави серед країн, які начебто є союзниками й партнерами Росії, і - якщо вийде - серед українських громадян", - пояснила розвідка. 

Президентські вибори в Україні 

Президентські вибори мали б відбутись 2024 року в кінці березня, але через воєнний стан, їх проведення заборонено законом.

Ще в серпні лідер України Володимир Зеленський допускав, що уряд може змінити законодавство у цьому питанні, але тільки якщо США та Європа погодяться виконати кілька умов.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснював причини, чому в Україні наразі неможливо провести вибори.

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