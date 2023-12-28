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Россия готовит гибридную компанию против Украины: в ГУР объяснили, в чем она заключается

Фото: Россия готовит гибридную компанию против Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация готовит очередную мощную информационно-психологическую кампанию. Будет использовать тему "президентских выборов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В середине декабря 2023 года в Москве состоялось заседание так называемого института стран СНГ. Институт, в свою очередь, находится под контролем российского диктатора Владимира Путина и финансируется из бюджета страны-террориста. Темой собрания стала война против Украины. 

При обсуждении эксперты пришли к выводу, что наше военное командование якобы перешло к позиционной обороне с целью: 

  • срыва российского наступления зимой и весной 2024 года;
  • укрепления оборонительных линий;
  • усиления системы ПВО;
  • накопления боеприпасов;
  • формирования боеспособного резерва.

Российские эксперты убеждены в том, что сценарий сделает невозможным дальнейший захват Украины силовыми методами. 

"Поэтому в среде кремлевских аналитиков отметили недопустимость любого прекращения боевых действий, сохранения Украиной выходов к Черному морю и наличия "прозападного режима" в Киеве", - пишет ГУР. 

В частности, во время встречи звучали призывы к очередной информационно-психологической кампании против высшего военно-политического руководства Украины по теме "президентских выборов". 

"Цель кампании - подорвать легитимность президента Украины и руководства нашего государства среди стран, которые якобы являются союзниками и партнерами России, и - если получится - среди украинских граждан", - пояснила разведка.

Президентские выборы в Украине

Президентские выборы должны были состояться в 2024 году в конце марта, но из-за военного положения их проведение запрещено законом.

Еще в августе лидер Украины Владимир Зеленский допускал, что правительство может изменить законодательство по этому вопросу, но только если США и Европа согласятся выполнить несколько условий.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснял причины, почему в Украине пока невозможно провести выборы.

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