Росія готує Донецький аеропорт для атак "Шахедами" по Україні, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.

За даними ISW, розміщення стартових майданчиків для "Шахедів" ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української протиповітряної оборони. На думку аналітиків, подальше захоплення росіянами територій становитиме все більшу загрозу і для України, і для держав-членів НАТО.

Що передувало

Напередодні OSINT-група CyberBoroshno представила супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року. На знімках видно, що загарбники частково очистили злітно-посадкову смугу Донецького анропорту від укріплень і розпочали будівельні роботи на паркування.



Супутникові знімки свідчать про те, що росіяни будують закриті складські приміщення біля зруйнованого терміналу аеропорту. Там також можуть готувати пункти ручного управління безпілотниками, зони вивантаження боєголовок, пункти спостереження за повітряним простором і злітно-посадкову смугу.



Ймовірно, інфраструктуру в аеропорту готують для запуску ударних безпілотників типу "Шахед", дронів-імітаторів типу "Гербера" і, можливо, реактивних безпілотників "Герань-3".

Що кажуть в ISW

У ISW вважають, що перенесення стартових майданчиків для дронів великої дальності ближче до фронту зменшить час, необхідний українській ППО для реагування.

"Російські війська запускають ударні БПЛА великої дальності з окупованої території України, і подальше її використання для таких ударів становитиме дедалі більшу загрозу для України і держав-членів НАТО, якщо Росія продовжить окупувати українську територію", - вважають аналітики.