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Росія готує Донецький аеропорт для атак "Шахедами" по Україні, - ISW

Понеділок 04 серпня 2025 06:12
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Росія готує Донецький аеропорт для атак "Шахедами" по Україні, - ISW Ілюстративне фото: Росія готує Донецький аеропорт для атак "Шахедами" по Україні (defence-ua com)
Автор: Наталія Кава

Російська армія планує розширити використання тимчасово окупованих територій України, зокрема район Донецького аеропорту, для дронових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.

За даними ISW, розміщення стартових майданчиків для "Шахедів" ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української протиповітряної оборони. На думку аналітиків, подальше захоплення росіянами територій становитиме все більшу загрозу і для України, і для держав-членів НАТО.

Що передувало

Напередодні OSINT-група CyberBoroshno представила супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року. На знімках видно, що загарбники частково очистили злітно-посадкову смугу Донецького анропорту від укріплень і розпочали будівельні роботи на паркування.
Росія готує Донецький аеропорт для атак &quot;Шахедами&quot; по Україні, - ISW

Супутникові знімки свідчать про те, що росіяни будують закриті складські приміщення біля зруйнованого терміналу аеропорту. Там також можуть готувати пункти ручного управління безпілотниками, зони вивантаження боєголовок, пункти спостереження за повітряним простором і злітно-посадкову смугу.
Росія готує Донецький аеропорт для атак &quot;Шахедами&quot; по Україні, - ISW

Ймовірно, інфраструктуру в аеропорту готують для запуску ударних безпілотників типу "Шахед", дронів-імітаторів типу "Гербера" і, можливо, реактивних безпілотників "Герань-3".

Що кажуть в ISW

У ISW вважають, що перенесення стартових майданчиків для дронів великої дальності ближче до фронту зменшить час, необхідний українській ППО для реагування.

"Російські війська запускають ударні БПЛА великої дальності з окупованої території України, і подальше її використання для таких ударів становитиме дедалі більшу загрозу для України і держав-членів НАТО, якщо Росія продовжить окупувати українську територію", - вважають аналітики.

Днями перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону заявив, що російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедами" обходити українські дрони-перехоплювачі.

Він зазначив, що невдовзі окупанти почнуть переходити на реактивні дрони, а отже, Україні вже потрібно працювати над розв'язанням цієї проблеми.

Детальніше про те, як "Шахеди" стали розумнішими та що Росія вбудувала в іранські дрони, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Війна в Україні Атака дронів Донецкий аеропорт
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