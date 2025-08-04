Россия готовит Донецкий аэропорт для атак "Шахедами" по Украине, - ISW
Российская армия планирует расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для дроновых атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.
По данным ISW, размещение стартовых площадок для "Шахедов" ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны. По мнению аналитиков, дальнейший захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО.
Что предшествовало
Накануне OSINT-группа CyberBoroshno представила спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка от июля 2025 года. На снимках видно, что захватчики частично очистили взлетно-посадочную полосу Донецкого анропорта от укреплений и начали строительные работы на парковке.
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне строят закрытые складские помещения возле разрушенного терминала аэропорта. Там также могут готовить пункты ручного управления беспилотниками, зоны выгрузки боеголовок, пункты наблюдения за воздушным пространством и взлетно-посадочную полосу.
Вероятно, инфраструктуру в аэропорту готовят для запуска ударных беспилотников типа "Шахед", дронов-имитаторов типа "Гербера" и, возможно, реактивных беспилотников "Герань-3".
Что говорят в ISW
В ISW считают, что перенос стартовых площадок для дронов большой дальности ближе к фронту уменьшит время, необходимое украинской ПВО для реагирования.
"Российские войска запускают ударные БПЛА большой дальности с оккупированной территории Украины, и дальнейшее ее использование для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств-членов НАТО, если Россия продолжит оккупировать украинскую территорию", - считают аналитики.
На днях первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона заявил, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики.
Он отметил, что вскоре оккупанты начнут переходить на реактивные дроны, а значит, Украине уже нужно работать над решением этой проблемы.
Подробнее о том, как "Шахеды" стали умнее и что Россия встроила в иранские дроны, можно узнать в материале РБК-Украина.