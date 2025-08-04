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Россия готовит Донецкий аэропорт для атак "Шахедами" по Украине, - ISW

Понедельник 04 августа 2025 06:12
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Россия готовит Донецкий аэропорт для атак "Шахедами" по Украине, - ISW Иллюстративное фото: Россия готовит Донецкий аэропорт для атак "Шахедами" по Украине (defence-ua com)
Автор: Наталья Кава

Российская армия планирует расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для дроновых атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.

По данным ISW, размещение стартовых площадок для "Шахедов" ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны. По мнению аналитиков, дальнейший захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО.

Что предшествовало

Накануне OSINT-группа CyberBoroshno представила спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка от июля 2025 года. На снимках видно, что захватчики частично очистили взлетно-посадочную полосу Донецкого анропорта от укреплений и начали строительные работы на парковке.
Россия готовит Донецкий аэропорт для атак &quot;Шахедами&quot; по Украине, - ISW

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне строят закрытые складские помещения возле разрушенного терминала аэропорта. Там также могут готовить пункты ручного управления беспилотниками, зоны выгрузки боеголовок, пункты наблюдения за воздушным пространством и взлетно-посадочную полосу.
Россия готовит Донецкий аэропорт для атак &quot;Шахедами&quot; по Украине, - ISW

Вероятно, инфраструктуру в аэропорту готовят для запуска ударных беспилотников типа "Шахед", дронов-имитаторов типа "Гербера" и, возможно, реактивных беспилотников "Герань-3".

Что говорят в ISW

В ISW считают, что перенос стартовых площадок для дронов большой дальности ближе к фронту уменьшит время, необходимое украинской ПВО для реагирования.

"Российские войска запускают ударные БПЛА большой дальности с оккупированной территории Украины, и дальнейшее ее использование для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств-членов НАТО, если Россия продолжит оккупировать украинскую территорию", - считают аналитики.

На днях первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона заявил, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики.

Он отметил, что вскоре оккупанты начнут переходить на реактивные дроны, а значит, Украине уже нужно работать над решением этой проблемы.

Подробнее о том, как "Шахеды" стали умнее и что Россия встроила в иранские дроны, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Война в Украине Атака дронов Донецкий аэропорт
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