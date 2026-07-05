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Росія готує черговий масований удар по Україні перед самітом НАТО, - Зеленський

20:37 05.07.2026 Нд
2 хв
Глава держави назвав підступні мотиви Кремля
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Росія готує новий масований удар по території України, про що свідчать свіжі дані розвідки. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а партнерів - не зволікати з рішеннями щодо ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Чому Росія готує атаку саме зараз

За словами президента, прагнення завдати нового удару повністю відповідає підступній тактиці Кремля.

"Це в дусі російського диктатора Володимира Путіна - одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги", - наголосив Володимир Зеленський.

Заклик до міжнародних партнерів

Глава держави окремо звернувся до союзників України із закликом пришвидшити постачання оборонного озброєння, оскільки будь-яка затримка вартує людських життів і лише стимулює агресора продовжувати війну.

Він підкреслив, що світ має необхідну кількість та якість систем протиповітряної оборони, але потрібна рішучість лідерів.

"Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально", - заявив президент, додавши, що це передусім рішення Америки та сильних країн Європи і світу.

Попередні заяви Зеленського

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський розповів деталі розмови з Трампом щодо майбутнього завершення бойових дій. За словами українського лідера, наразі є реальна перспектива закінчити війну, а також триває підготовка до наступної зустрічі політиків.

Крім того, глава держави вказував на зміну тактики ворога та зазначав, що Росія хоче зламати Україну балістикою та повітряним терором. У зв'язку з цим Зеленський під час виступу на сесії ОБСЄ вкотре закликав міжнародних партнерів оперативно надати додаткові ракети для комплексів Patriot, щоб захистити мирне населення від ударів.

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