Росія готує армію ІПСО: у ГУР розповіли, що чекає на Україну після завершення боїв

"Наступні виклики, до яких треба бути готовими після завершення бойових дій, це як утримати інформаційний, гуманітарний, історичний та ціннісний кордони, бо навіть якщо в якийсь день гармати припинять стріляти, то ворог уже готує армію ІПСО, і ця війна точно триватиме", - попередив Юсов.

Він звернув увагу, що історія часто стає частиною геополітики. Це серйозний виклик для України.

За словами Юсова, війна РФ проти України продемонструвала, що Женевські конвенції та міжнародні механізми безпеки є неефективними.

"Наш обов'язок - зробити їх дієвими. Це можливо через системну інформаційну роботу: висвітлення правди, викриття російської пропаганди та документування воєнних злочинів держави-агресора", - додав він.