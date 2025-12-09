UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія готова зневоднити Сибір заради тиску на країни Центральної Азії, - розвідка

Фото: РФ відновила радянський план щодо перекидання водних ресурсів річки Об (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Академія наук РФ відновила роботу над масштабним інфраструктурним проєктом, який передбачає часткове перекидання ресурсів річки Об до Казахстану та Узбекистану. Це може спричинити серйозні екологічні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

"Ініціатива подається як інструмент "стабілізації водозабезпечення півдня Росії", однак за суттю є модернізованою версією радянського плану "розвертання сибірських річок". Від цього проєкту у 1986 році відмовилися через високі та непередбачувані екологічні ризики", - йдеться у заяві розвідки.

Зазначається, що таким чином РФ хоче переорієнтувати вплив у Центральній Азії, де її традиційний газовий шантаж вже не працює.

Казахстан і Узбекистан експортують газ передусім на ринок Китаю, а залежність економіки регіону від китайського і західного капіталу зростає.

"У цих умовах Росія робить ставку на "водну дипломатію", фактично формуючи новий інструмент політичного тиску на пострадянські країни", - розповідає Служба зовнішньої розвідки.

Згідно із фінансовими оцінками, проєкт потребує як мінімум 100 млрд доларів, проте з урахуванням екологічних наслідків стратегічні витрати можуть бути значно більшими.

Переорієнтація водних потоків може призвести до швидшого танення арктичних льодовиків, опустелювання одних районів і заболочення інших, а також дестабілізації гідрологічних систем.

"Порушення водного балансу у Сибіру може стати тригером масштабних кліматичних зсувів на більшій частині Євразії", - попередила розвідка.

Нагадаємо, Казахстан запровадив на рік нові правила експортного контролю, які стосуються виключно постачань до Росії. Країна планує таким чином боротися зі спробами РФ імпортувати товари подвійного призначення та обходити західні санкції.

