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Росія готова до значних втрат біля Авдіївки заради малої вигоди, - розвідка Британії

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація готова до великих втрат під час штурму Авдіївки, аби здобути хоча б якусь малу територіальну вигоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як пише розвідка, лише за останні три тижні, російські терористи втратили під час штурму міста близько 200 одиниць бронетехніки. 

"Це, ймовірно, пов'язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, некерованих боєприпасів, скинутих з повітря, і високоточних артилерійських систем", - додає пресслужба. 

У відповідь росіяни перешли до проведення десантних піхотних ударів у цьому секторі, у зв'язку з чим ЗСУ зіткнулись з подібними тактичними викликами, як і атакуючі сили влітку. 

Як й попередні наступи росіян, штурми Авдіївки часто характеризувались  просування по відкритій місцевості, що, зі свого боку, призводило до великих втрат. Ймовірно, що з початку жовтня поточного року терористи втратили кілька тисяч одиниць особового складу довкола міста. 

"Російське керівництво продовжує демонструвати готовність нести великі втрати особового складу заради незначних територіальних здобутків", - додає розвідка. 

Російський наступ на Авдіївку

Російські терористи нещодавно суттєво активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто й сусідні населені пункти. Як відзначив голова Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року. Для штурмів окупанти використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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