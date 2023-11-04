Россия готова к значительным потерям у Авдеевки ради малой выгоды, - разведка Британии

Как пишет разведка, только за последние три недели, российские террористы потеряли во время штурма города около 200 единиц бронетехники.

"Это, вероятно, связано с сочетанием относительной эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, неуправляемых боеприпасов, сброшенных с воздуха, и высокоточных артиллерийских систем", - добавляет пресс-служба.

В ответ россияне перешли к проведению десантных пехотных ударов в этом секторе, в связи с чем ВСУ столкнулись с подобными тактическими вызовами, как и атакующие силы летом.

Как и предыдущие наступления россиян, штурмы Авдеевки часто характеризовались продвижением по открытой местности, что, в свою очередь, приводило к большим потерям. Вероятно, что с начала октября текущего года террористы потеряли несколько тысяч единиц личного состава вокруг города.

"Российское руководство продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений", - добавляет разведка.

Российское наступление на Авдеевку

Российские террористы недавно существенно активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты. Как отметил глава Авдеевской МВА, это наступление - самое масштабное с 2014 года. Для штурмов оккупанты используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас – читайте в материале РБК-Украина.