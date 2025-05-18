Росія не готова до миру. Зеленський закликав Рубіо та Венса посилити тиск

"Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню.", - сказав Зеленський.

Він додав, що сторони також торкнулися питань необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам.

"Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів", - резюмував він.