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Россия не готова к миру. Зеленский призвал Рубио и Вэнса усилить давление

Воскресенье 18 мая 2025 17:44
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Россия не готова к миру. Зеленский призвал Рубио и Вэнса усилить давление Фото: Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Риме президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Стороны говорили о Стамбуле, давлении на Россию и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы украинского государства.

"Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня.", - сказал Зеленский.

Россия не готова к миру. Зеленский призвал Рубио и Вэнса усилить давление

Он добавил, что стороны также коснулись вопросов необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам.

"Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней", - резюмировал он.

Переговоры в Стамбуле и угроза новых санкций против РФ

Напомним, 16 мая в Стамбуле между Украиной и Россией прошли переговоры о прекращении войны. По итогу переговоров стороны договорились об обмене пленных 1000 на 1000, а также о следующей встрече, которая, скорее всего, будет в июне.

Сообщалось, что на будущих переговорах каждая из сторон представит свое видение прекращения огня. Вчера госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что и Россия, и Украина - разработают соответствующие документы.

Также Рубио сказал, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах. Однако терпение заканчивается и решение о санкциях уже на подходе.

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