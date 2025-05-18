Россия не готова к миру. Зеленский призвал Рубио и Вэнса усилить давление
Сегодня в Риме президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Стороны говорили о Стамбуле, давлении на Россию и прочее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы украинского государства.
"Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня.", - сказал Зеленский.
Он добавил, что стороны также коснулись вопросов необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.
"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира", - отметил президент.
Кроме того, Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам.
"Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней", - резюмировал он.
Переговоры в Стамбуле и угроза новых санкций против РФ
Напомним, 16 мая в Стамбуле между Украиной и Россией прошли переговоры о прекращении войны. По итогу переговоров стороны договорились об обмене пленных 1000 на 1000, а также о следующей встрече, которая, скорее всего, будет в июне.
Сообщалось, что на будущих переговорах каждая из сторон представит свое видение прекращения огня. Вчера госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что и Россия, и Украина - разработают соответствующие документы.
Также Рубио сказал, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах. Однако терпение заканчивается и решение о санкциях уже на подходе.
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