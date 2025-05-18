Россия не готова к миру. Зеленский призвал Рубио и Вэнса усилить давление

Сегодня в Риме президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Стороны говорили о Стамбуле, давлении на Россию и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы украинского государства.

"Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня.", - сказал Зеленский.

Он добавил, что стороны также коснулись вопросов необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам.

"Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней", - резюмировал он.