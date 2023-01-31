Росія не готова до миру. Подоляк закликав збільшити поставки зброї Україні

Російська Федерація не готова до миру, а її поведінка свідчить лише про ескалацію. Україні потрібно більше зброї, аби перемогти російську агресію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як пише Подоляк, регулярні обстріли, концентрація техніки й снарядів, перекидання військ на різні напрямки та примусова мобілізація в Росії свідчить лише про те, що Кремль не готовий до миру.
"Це прямі ознаки суттєвої ескалації. Тому зброя, зброя і ще раз зброя для України", - пише радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами Подоляка, уряд має конкретні дати коли ЗСУ знадобляться західні танки. Україна отримає їх вчасно.
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