Россия не готова к миру. Подоляк призвал увеличить поставки оружия Украине

Российская Федерация не готова к миру, а ее поведение свидетельствует только об эскалации. Украине нужно больше оружия, чтобы победить российскую агрессию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пишет Подоляк, регулярные обстрелы, концентрация техники и снарядов, перебрасывание войск на разные направления и принудительная мобилизация в России свидетельствуют лишь о том, что Кремль не готов к миру.

"Это прямые признаки существенной эскалации. Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", - пишет советник главы Офиса президента.