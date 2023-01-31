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Росія не готова до миру. Подоляк закликав збільшити поставки зброї Україні

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Вівторок 31 січня 2023 14:24
Росія не готова до миру. Подоляк закликав збільшити поставки зброї Україні Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президент (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація не готова до миру, а її поведінка свідчить лише про ескалацію. Україні потрібно більше зброї, аби перемогти російську агресію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як пише Подоляк, регулярні обстріли, концентрація техніки й снарядів, перекидання військ на різні напрямки та примусова мобілізація в Росії свідчить лише про те, що Кремль не готовий до миру.

"Це прямі ознаки суттєвої ескалації. Тому зброя, зброя і ще раз зброя для України", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами Подоляка, уряд має конкретні дати коли ЗСУ знадобляться західні танки. Україна отримає їх вчасно.

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