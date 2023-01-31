ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия не готова к миру. Подоляк призвал увеличить поставки оружия Украине

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 14:24
Россия не готова к миру. Подоляк призвал увеличить поставки оружия Украине Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президент (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не готова к миру, а ее поведение свидетельствует только об эскалации. Украине нужно больше оружия, чтобы победить российскую агрессию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пишет Подоляк, регулярные обстрелы, концентрация техники и снарядов, перебрасывание войск на разные направления и принудительная мобилизация в России свидетельствуют лишь о том, что Кремль не готов к миру.

"Это прямые признаки существенной эскалации. Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам Подоляка, у правительства есть конкретные даты, когда ВСУ понадобятся западные танки. Украина получит их вовремя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война в Украине
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира