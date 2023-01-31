Россия не готова к миру. Подоляк призвал увеличить поставки оружия Украине
Российская Федерация не готова к миру, а ее поведение свидетельствует только об эскалации. Украине нужно больше оружия, чтобы победить российскую агрессию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Как пишет Подоляк, регулярные обстрелы, концентрация техники и снарядов, перебрасывание войск на разные направления и принудительная мобилизация в России свидетельствуют лишь о том, что Кремль не готов к миру.
"Это прямые признаки существенной эскалации. Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", - пишет советник главы Офиса президента.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам Подоляка, у правительства есть конкретные даты, когда ВСУ понадобятся западные танки. Украина получит их вовремя.
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