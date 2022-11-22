Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему

Україна вже другий місяць живе у режимі планових та аварійних відключень електроенергії. Через російські атаки по енергосистемі над країною нависла загроза блекауту, під час якого без е/е на тривалий час може залишитися або вся Україна, або її частина.

Регулярність ракетного обстрілу різко зросла після 10 жовтня, саме на цей день припала одна з найбільш масованих атак з початку вторгнення кінця лютого. Ще більша серія ракетних ударів трапилася тиждень тому – 15 листопада. І це не рахуючи ледь не щоденних спроб росіян атакувати Україну, виснажуючи нашу систему ППО.

Останнім часом обстрілів зазнає енергетична інфраструктура по всій території України. За інформацією профільного міністра Германа Галущенка, різного ступеня пошкодження завдано вже понад 40% об'єктів. Деякі з них обстрілювалися по 5-9 разів після проведення ремонтів. Частину пошкоджень вдалося усунути, запустити обладнання, але в деяких випадках воно не підлягає відновленню і потребує заміни.

Наразі уряд та представники енергокомпаній, насамперед оператор енергосистеми "Укренерго", ведуть переговори щодо пошуку нового обладнання для заміни. "Ми щодня працюємо з нашими партнерами. Це не тільки ЄС і США, а країни по всьому світу, щоб максимально забезпечити можливість отримувати обладнання. Деяке є вже в наявності, деяке треба виробити", – заявив Галущенко.

Магазин під час відключення е/е (Фото: GettyImages)

Під час останньої великої атаки минулого тижня по Україні було випущено близько сотні крилатих ракет. Постраждали практично всі регіони, пошкоджено системи як генерації електроенергії, так і передачі. Після обстрілів виникли багатогодинні перебої не лише з електрикою, а й із зв'язком. Довелося застосовувати аварійні відключення світла. Через кілька днів ситуацію вдалося дещо стабілізувати.

"Як бачите, в останні пару днів відключення планові та ситуація покращилася", – зазначив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Проте, на його думку, ракетний терор РФ може продовжитись. До того ж є великі ризики обстрілів енергооб'єктів з посиленням холодів.

Атаки на підприємства енергетики можуть бути реакцією росіян на невдачі на фронті, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Єдине, чого хочуть досягти в Кремлі, стріляючи по енергетичній інфраструктурі, це деморалізація українського суспільства. Вони розраховують, що ми замерзнемо, що у нас будуть проблеми, що в економіці не справлятимуться, що люди вимагатимуть зупинки бойових дій", – заявив він у коментарі РБК-Україна.

З ним погоджується і військовий експерт Владислав Селезньов. Путін, як вважає експерт, розраховує, що українці почнуть тиснути на політичне керівництво України, вимагаючи розпочати переговори з Кремлем.

"Очевидно, що всі ці посили з боку Путіна розбиваються реальними діями, які вони вчинили на окупованих територіях. І міста, які були знищені в нуль після російської окупації... Очевидно, що спроба Путіна хороша, але користі від неї немає ніякої", – зазначив Селезньов.

Росіяни знищують лінії передач

Атаки відбуваються не лише на об'єкти теплогенерації. 20 листопада було понад 10 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС, через що було пошкоджено інфраструктуру, яка дозволяла запустити 5-й та 6-й енергоблоки для відновлення генерації електроенергії для потреб України.

"Обстрілювати майданчик станції – це за межею всіх міжнародних договорів, які діють у сфері ядерної безпеки. Наскільки ми розуміємо, основна мета – не допустити роботу 5-го та 6-го енергоблоків. Вони хочуть знищити можливість виробляти електроенергію для України", – заявив Галущенко.

У листопаді також було обстріляно Хмельницьку та Рівненську АЕС. В результаті ХАЕС втратила повний доступ до електромережі більш ніж на 9 годин і два її реактори було зупинено. РАЕС не зупинялася, але були обмеження щодо передачі електроенергії.

Київ під час відключення електроенергії (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Знищуються не потужності для генерації, а й лінії передачі. Але в "Укренерго" заявили, що поки вдається проводити ремонтні та відновлювальні роботи з використанням встановлених графіків відключень, за якими разове припинення енергопостачання обмежене чотирма годинами.

"Поки нам вистачає проміжку у чотири години, щоб стабільно балансувати енергосистему. Ці проміжки зменшуються залежно від економії електроенергії у пікові години – з 7-10 ранку та з 17 до 22 вечора", – зазначив Кудрицький.

За його словами, якщо періоди відключень перевищуватимуть 4 години, то це вважатиметься вже значними перериваннями електропостачання. Але за останні півтора місяці подібні ситуації у різних регіонах виникали кілька разів, і зараз, за словами глави "Укренерго", робиться все, щоб мінімізувати терміни відключень.

Крім того, посилюється ППО країни – за останні тижні західні партнери активізували постачання зброї для захисту неба від російських ракет та безпілотників.

Ризики масштабного блекауту

Імовірність блекауту залежить від двох факторів. Ключову роль тут дійсно відіграє система ППО, здатна відбити атаки росіян. І, звичайно ж, важлива можливість оперативного проведення ремонтних та відновлювальних робіт на пошкоджених об'єктах.

Досі в Україні блекаутів не було, хоч вони відбувалися в десятках інших країн. Проте, за словами аналітика енергетичних ринків Максима Білявського, їхня тривалість була відносно невелика.

"Як показує мій аналіз відомих інцидентів настання блекауту за останні 55 років, на відновлення керованості енергосистеми в середньому потрібно від чотирьох до шести годин", – сказав він у коментарі РБК-Україна.

Щоправда, й таких масованих ударів історія експлуатації енерготехнічного обладнання ще не знала, зазначив експерт. Але ситуації, що виникли у листопаді, вселяють певний оптимізм.

"Незважаючи на масштабні враження енергосистеми України, ми успішно пройшли іспит першими заморозками (у ніч на 20 листопада), інакше було б застосовано аварійні відключення. Цього не сталося, тому що відбувається цілодобова робота щодо відновлення дієздатності енергосистеми", – зазначив експерт.

Відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілу (Фото: GettyImages)

Блекаут – це повна втрата керованості енергосистеми, коли жодна команда диспетчера чи фізичне перемикання обладнання не дозволяють відновити електропостачання. Саме тому, вважає Білявський, спрогнозувати настання блекауту можуть лише фахівці, які мають доступ до великого масиву поточної інформації.

"Тому будь-які прогнози про втрату керованості енергосистеми від осіб, незнайомих із поточним станом та тонкощами функціонування енергосистеми, не потрібно брати до уваги. Швидше варто стежити за інформацією від НЕК "Укренерго" та Міністерства енергетики України. Усі інші джерела, прагнучи хайпу, можуть несвідомо поширювати фейкову інформацію, що дуже небезпечно у період особливої ролі споживача у регулюванні потужностей", – зазначив він.

Терміни блекауту, якщо він і виникне, складно спрогнозувати, це залежатиме насамперед від характеру та ступеня пошкоджень енергооб'єктів, переконаний Кудрицький. "Фактично блекаут нагадуватиме результат масованої атаки – перебої зі зв'язком… Це буде завдання із зірочкою. Але вже проведено багато тренувань і всі чітко знають, що робити, якщо блекаут станеться. Але я не думаю, що це те, що з нами має статися обов'язково. Далеко не факт, що ми зіткнемося цього сезону з блекаутом", – сказав Кудрицький

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко також вважає, що ймовірність масштабного блекауту невелика, але краще бути до цього наперед готовим. "Краще, коли ми будемо готові, але цього не станеться, ніж навпаки", – наголосив він. При цьому блекаут може бути як по всій території країни, так і частково – все залежить від масштабу пошкоджень об'єктів енергосистеми.

"Я теж вважаю, що блекауту може й не бути. Я бачу ступінь посилення системи та зусилля інженерів для того, щоб зробити її стійкішою. І я не вірю, що росіяни зможуть її пробити. Я вірю, що ми зможемо утримати енергосистему, і ця віра, заснована на спілкуванні з тими людьми, які за це відповідають та безпосередньо займаються питанням зниження впливу ракетних ударів по енергооб'єктах", – сказав Харченко у коментарі РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що якщо блекаут і станеться, то це не буде апокаліпсис. "Одразу після відключення через годину-півтори почнеться зворотний процес – запуск системи. Але повний вихід з блекауту може зайняти від 3 до 10 днів за гіршого сценарію", – сказав Харченко.

В Офісі президента також зберігають оптимізм і вважають, що українцям не варто виїжджати з країни, побоюючись відключення світла по всій Україні. "Не буде у нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину чи дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це робимо", – заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

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Ставши на шлях терору, Росія навряд чи перестане атакувати цивільну інфраструктуру. Путінський режим, намагаючись дестабілізувати ситуацію в Україні, не зупиниться перед злочинними методами, які завжди знайдуть виправдання у російських пропагандистів. І поки ЗСУ відтісняють окупантів на поле бою, у Москві "перемагають", завдаючи ракетних атак, щоб залишити українців у темряві. На цьому тлі зима і холоди, що наближаються, безумовно, додають нервозності і невизначеності. Але енергетики, як і військові на фронті, роблять часом неможливе, щоб повернути світло і тепло до будинків громадян. Яким, як і державі, потрібно бути готовим до непростих часів та складних викликів.