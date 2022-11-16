Два реактори Хмельницької АЕС були зупинені через ракетні удари, - МАГАТЕ

Вчора Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) втратила повний доступ до електромережі більше ніж на 9 годин через ракетні удари РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Вчора Хмельницька атомна електростанція втратила повний доступ до електромережі більше ніж на 9 годин через військові атаки в країні, змусивши її тимчасово покладатися на дизельні генератори для резервного живлення", - ідеться у повідомленні.

В МАГАТЕ зазначили, що під час відключення електроенергії два реактори ХАЕС були зупинені, що призупинило подачу електроенергії.

"Це був дуже тривожний розвиток подій. Це показує потенційні ризики для ядерної безпеки та безпеки, з якими стикаються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої війни", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.