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Два реактори Хмельницької АЕС були зупинені через ракетні удари, - МАГАТЕ

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Хмельницька область , Середа 16 листопада 2022 22:13
Два реактори Хмельницької АЕС були зупинені через ракетні удари, - МАГАТЕ Фото: місія з ядерної безпеки МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вчора Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) втратила повний доступ до електромережі більше ніж на 9 годин через ракетні удари РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Вчора Хмельницька атомна електростанція втратила повний доступ до електромережі більше ніж на 9 годин через військові атаки в країні, змусивши її тимчасово покладатися на дизельні генератори для резервного живлення", - ідеться у повідомленні.

В МАГАТЕ зазначили, що під час відключення електроенергії два реактори ХАЕС були зупинені, що призупинило подачу електроенергії.

"Це був дуже тривожний розвиток подій. Це показує потенційні ризики для ядерної безпеки та безпеки, з якими стикаються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої війни", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на прохання уряду України найближчими тижнями направить місії експертів на Рівненську, Хмельницьку та Южноукраїнську атомні електростанції, а також до Чорнобильської АЕС.

Також раніше ми писали, що українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції.

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