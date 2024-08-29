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Росія формує нову бригаду для підтримки своїх військових на Харківщині

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія почала формувати нову бригаду для підтримки свого угрупування "Сєвєр", яке діє на Харківщині.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу угрупування.

За його словами, формування нової добровольчої бригади під назвою "Барс" розпочалося відповідно до наказу міністра оборони РФ від 21 серпня 2024 року та вказівки начальника генерального штабу від 22 серпня 2024 року.

Бригада складатиметься з трьох окремих загонів: "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" та "Барс-Білгород", загальна чисельність яких становить 4921 військовослужбовця. Основним завданням новоствореного підрозділу буде підтримка угрупування військ "Сєвєр".

Деякі експерти вважають, що формування добровольчих підрозділів в російській армії є прихованою формою мобілізації. Часто до таких підрозділів набирають людей з бідних регіонів або іноземних громадян, які не завжди мають необхідний бойовий досвід.

Ситуація на Харківському напрямку

Раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що ситуація на Харківському напрямку залишається надзвичайно напруженою. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупантів, здійснювати контратаки та вживати заходів для зміцнення оборонних позицій.

Нещодавно заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що бійці 3 ОШБр успішно провели контратаку в Харківській області.

При цьому пресслужба бригади підтвердила, що Третя штурмова бригада просунулася на майже два квадратні кілометри вглиб фронту. Військові відбили удар ворога з напрямку Макіївки, знявши загрозу з інших важливих ділянок фронту.

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