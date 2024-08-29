Россия формирует новую бригаду для поддержки своих военных в Харьковской области

Россия начала формировать новую бригаду для поддержки своей группировки "Север", которая действует в Харьковской области.
Об этом заявил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группировки.
По его словам, формирование новой добровольческой бригады под названием "Барс" началось в соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 августа 2024 года и указания начальника генерального штаба от 22 августа 2024 года.
Бригада будет состоять из трех отдельных отрядов: "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород", общая численность которых составляет 4921 военнослужащего. Основной задачей новосозданного подразделения будет поддержка группировки войск "Север".
Некоторые эксперты считают, что формирование добровольческих подразделений в российской армии является скрытой формой мобилизации. Часто в такие подразделения набирают людей из бедных регионов или иностранных граждан, которые не всегда имеют необходимый боевой опыт.
Ранее в ОТГ "Харьков" сообщили, что ситуация на Харьковском направлении остается чрезвычайно напряженной. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов, осуществлять контратаки и принимать меры для укрепления оборонительных позиций.
Недавно заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что бойцы 3 ОШБр успешно провели контратаку в Харьковской области.
При этом пресс-служба бригады подтвердила, что Третья штурмовая бригада продвинулась почти на два квадратных километра вглубь фронта. Военные отразили удар врага по направлению Макеевки, сняв угрозу с других важных участков фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.