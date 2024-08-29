Россия формирует новую бригаду для поддержки своих военных в Харьковской области

По его словам, формирование новой добровольческой бригады под названием "Барс" началось в соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 августа 2024 года и указания начальника генерального штаба от 22 августа 2024 года.

Бригада будет состоять из трех отдельных отрядов: "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород", общая численность которых составляет 4921 военнослужащего. Основной задачей новосозданного подразделения будет поддержка группировки войск "Север".

Некоторые эксперты считают, что формирование добровольческих подразделений в российской армии является скрытой формой мобилизации. Часто в такие подразделения набирают людей из бедных регионов или иностранных граждан, которые не всегда имеют необходимый боевой опыт.