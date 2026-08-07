Росія формує бойові підрозділи з українських полонених, - ISW

За даними ISW, Добровольчий корпус Міноборони РФ оголосив про створення першої "української добровольчої бригади спецпризначення".

За твердженням Росії, до її складу увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці ЗСУ, які нібито перейшли на бік країни-агресора.

Зазначається, що окупанти формували цю бригаду шляхом об’єднання кількох нерегулярних так званих добровольчих підрозділів.

Зокрема, йдеться про батальйони імені Кривоноса та Береста, а також загони імені Матросова, Пушкаря та Слобідського. Росіяни твердять, що до складу формувань входять українські військовополонені, а також колишні військові, які нібито перейшли на їхній бік.

В ISW зазначили, що вперше зафіксували повідомлення про формування військами Росії бойових підрозділів з використанням українських військовополонених у листопаді 2022 року.

Зокрема, останній російський батальйон "Богдан Хмельницький" з полоненими діяв у складі формування "Каскад" так званого МВС "ДНР" у західній частині Донецькій області у грудні 2023 року.

Аналітики наголошують, що використання Росією українських військовополонених у складі бойових підрозділів є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Документ прямо забороняє залучати полонених до військової служби або будь-якої військової діяльності на боці держави, яка їх захопила.

У ньому наголошується, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час направлений або утримуваний у районах, де він може піддаватися впливу вогню зони бойових дій" і не повинен "залучатися до роботи, яка має шкідливий або небезпечний характер".