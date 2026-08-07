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Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных, - ISW

09:10 07.08.2026 Пт
2 мин
РФ продолжает нарушать нормы международного права
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных (Getty Images)

Россия формирует боевые подразделения украинских военнопленных. Эти действия страны-агрессора противоречат положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, Добровольческий корпус Минобороны РФ объявил о создании первой "украинской добровольческой бригады спецназначения".

По утверждению России, в ее состав вошли украинские военнопленные и бывшие военнослужащие ВСУ, якобы перешедшие на сторону страны-агрессора.

Отмечается, что оккупанты формировали эту бригаду путем объединения нескольких нерегулярных так называемых добровольческих подразделений.

В частности, речь идет о батальонах имени Кривоноса и Береста, а также отрядах имени Матросова, Пушкаря и Слободского. Россияне утверждают, что в состав формирований входят украинские военнопленные, а также бывшие военные, якобы перешедшие на их сторону.

В ISW отметили, что впервые зафиксировали сообщение о формировании войсками России боевых подразделений с использованием украинских военнопленных в ноябре 2022 года.

В частности последний российский батальон "Богдан Хмельницкий" с пленными действовал в составе формирования "Каскад" так называемого МВД "ДНР" в западной части Донецкой области в декабре 2023 года.

Аналитики подчеркивают, что использование Россией украинских военнопленных в составе боевых подразделений является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Документ прямо запрещает привлекать пленных к военной службе или какой-либо военной деятельности на стороне захватившего их государства.

В нем отмечается, что "ни один военнопленный не может быть в любое время направлен или удерживается в районах, где он может подвергаться воздействию огня зоны боевых действий" и не должен "привлекаться к работе, которая носит вредный или опасный характер".

Украинские военные в плену РФ

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что более 95% украинских военнопленных в России подвергаются систематическим пыткам.

Также мы сообщали, что в российском плену содержатся более 600 азовцев. Более 20 - в критическом состоянии, а почти половину осудили по фиктивным статьям.

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