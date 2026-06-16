Росія фабрикує "взяття" Костянтинівки, але реальність виявилася іншою, - ISW

Що за відео

Аналітики звернули увагу на відео, опубліковані 15 червня, на яких російські військові демонструють прапори РФ у різних районах поблизу Костянтинівки та в селі Довга Балка. Того ж дня Міноборони РФ заявило про захоплення Довгої Балки.

В ISW вважають, що відео з прапорами можуть бути створені за допомогою штучного інтелекту, що відповідає попереднім інформаційним кампаніям Кремля, спрямованим на перебільшення просування російських військ.

Що каже українське командування

Командувач 19-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Олександр Бакулін заявив, що російське командування проводить окрему інформаційну кампанію навколо Костянтинівки.

За його словами, російські командири вже відзвітували про нібито захоплення міста та намагаються знайти підтвердження цим заявам безпосередньо на місці.

Бакулін також повідомив, що нещодавнє відео російської 4-ї окремої мотострілецької бригади з прапорами було частиною такої інформаційної операції.

Після його зйомки позиції, які потрапили в кадр, були атаковані українськими силами.

Повного контролю немає

Попри заяви Москви, українські військові не підтверджують встановлення повного контролю над Костянтинівкою.

За оцінкою Бакуліна, у місті перебуває від 93 до 153 російських диверсантів, тоді як поширювані російською стороною оцінки про 250-300 військових є завищеними.

Мапа фронту в районі Костянтинівки (ISW)

Перебільшення російських заяв

В ISW наголошують, що Міноборони РФ та російські пропагандистські ресурси систематично перебільшують значення навіть обмежених тактичних успіхів.

Зокрема, нинішні заяви про нібито неминучу втрату Костянтинівки, Дружківки та Краматорська повторюють схожі наративи, які раніше поширювалися щодо Покровська та Часового Яру.

Мета інформаційної кампанії

На думку аналітиків, російські війська можуть досягти певних тактичних просувань у районі Костянтинівки влітку 2026 року.

Водночас швидкий прорив української оборони або захоплення всього "фортечного поясу" Донеччини залишається малоймовірним.

В ISW вважають, що головна мета нинішньої інформаційної кампанії Кремля, щоб тиснути на західних партнерів і досягати політичних поступків.