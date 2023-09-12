Росія економить ракети для масованих ударів з початком опалювального сезону, - Гуменюк

"Цілком імовірно певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих",- сказала вона.

За її словами, нові атаки можуть бути пов’язані з осінньо-зимовим періодом, коли розпочнеться опалювальний сезон.

Складний сезон

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", а більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масованих обстрілів міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).

Детальніше про небезпеку взимку читайте в матеріалі РБК-Україна "Енергетика під загрозою. Чим Росія може атакувати Україну восени та скільки у ворога ракет".